A Receita Federal deu mais um passo no aprimoramento do controle sobre a circulação de dinheiro no país. Com a integração de informações do Pix e dos cartões de crédito, o Fisco passa a enxergar com mais clareza o comportamento financeiro de contribuintes, ampliando a capacidade de identificar rendas que não aparecem nas declarações oficiais.

VEJA MAIS:

A mudança tem impacto direto sobre pessoas físicas, profissionais autônomos e pequenos negócios que utilizam o Pix como principal meio de recebimento. Movimentações constantes ou valores que destoam da renda informada agora ganham mais visibilidade nos sistemas de fiscalização.

Pix deixa de ser território “invisível”