A popularização do Pix transformou a forma como o dinheiro circula no Brasil — e também elevou o nível de precisão da fiscalização tributária. Com apoio de inteligência artificial e bases de dados integradas, a Receita Federal passou a identificar divergências entre renda declarada e movimentação financeira com rapidez inédita, aumentando o cerco à sonegação e a erros no Imposto de Renda.

Ao contrário do que circula em redes sociais, o Fisco não acompanha cada transferência feita via Pix em tempo real. O monitoramento acontece de forma consolidada e estratégica, a partir de informações enviadas periodicamente pelas instituições financeiras. Bancos e fintechs são obrigados a repassar esses dados por meio da chamada e-Financeira, uma declaração que reúne o total movimentado nas contas dos clientes.