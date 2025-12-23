Realizado na última sexta-feira (19), o teste ocorreu em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, onde fica a maior pista de aviação do hemisfério sul e o principal centro de ensaios da Embraer. O voo foi feito com um protótipo não tripulado, em escala real, operado remotamente, e permitiu a coleta de dados fundamentais sobre estabilidade, desempenho e integração de sistemas.

O Brasil deu um passo decisivo rumo à mobilidade aérea do futuro e chamou a atenção do mundo. O primeiro voo do eVTOL (veículo elétrico de decolagem e pouso vertical) desenvolvido pela Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer, inaugurou oficialmente a fase de testes em voo do chamado “carro voador” brasileiro e ganhou ampla repercussão na imprensa internacional.

Mais do que um evento simbólico, o voo inaugural representou a validação inicial de sistemas considerados críticos para o desenvolvimento da aeronave. Segundo a Eve, os resultados confirmaram o comportamento previsto pelos modelos computacionais e autorizaram a ampliação gradual do envelope de voo nos próximos meses.

A partir desse marco, o programa entra em uma fase mais intensa de testes, com a fabricação de até seis protótipos certificáveis. A previsão é que, ao longo de 2026, os ensaios avancem do voo pairado para a transição completa até o voo sustentado pelas asas.

Destaque internacional reforça protagonismo brasileiro

A repercussão do teste ultrapassou fronteiras. A agência Reuters classificou o voo como um passo relevante no caminho para a certificação do eVTOL, ressaltando que a Eve integra o seleto grupo de empresas que disputam a liderança global na mobilidade aérea urbana.