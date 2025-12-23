O gosto dos brasileiros na hora de escolher o nome dos filhos passou por uma virada em 2025. Dados atualizados do Portal da Transparência do Registro Civil mostram que Ravi se tornou o nome masculino mais registrado no país, superando Miguel, que vinha liderando o ranking nos últimos anos. Entre as meninas, Helena manteve a primeira colocação e confirmou sua força pelo segundo ano consecutivo.
As informações são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne registros de nascimento feitos em cartórios de todas as regiões do país.
Mudança no topo do ranking masculino
Após anos de hegemonia, Miguel perdeu espaço para Ravi, que alcançou 21.982 registros ao longo de 2025. Miguel aparece logo em seguida, com 21.654, mantendo-se entre os favoritos, mas sem o primeiro lugar. A troca de posições indica uma tendência de busca por nomes curtos, modernos e com sonoridade marcante.
Entre os dez nomes masculinos mais registrados do ano, também se destacam escolhas já consolidadas e outras em ascensão, como Theo, Gael e Noah.
Helena amplia liderança entre os nomes femininos
No ranking feminino, Helena segue firme no topo, com 28.271 registros, número que a coloca não apenas como o nome feminino mais escolhido, mas também como o mais registrado no geral. A permanência de Helena na liderança marca um período raro: antes de 2024, um nome feminino não ocupava a primeira posição nacional desde Maria Eduarda, em 2016.
Outros nomes femininos tradicionais e internacionais também aparecem com força, como Maitê, Cecília e Aurora.
Os nomes mais registrados no país em 2025
Considerando meninos e meninas, os dez nomes mais registrados foram, em nova ordem:
- Helena (28.271)
- Ravi (21.982)
- Miguel (21.654)
- Maitê (20.677)
- Cecília (20.378)
- Heitor (17.751)
- Arthur (17.514)
- Maria Cecília (16.889)
- Theo (16.766)
- Aurora (16.506)
Tendências reveladas pelos dados
O levantamento reforça algumas tendências já observadas em anos recentes: a valorização de nomes curtos, fáceis de pronunciar e com influência internacional, além da retomada de nomes clássicos com grafias modernas. A diversidade nas escolhas também cresce, refletindo mudanças culturais e novas referências entre as famílias brasileiras.
Com base nos registros oficiais, o ranking de 2025 ajuda a traçar um retrato atual das preferências dos pais e mães no Brasil — e indica que o topo da lista pode continuar mudando nos próximos anos.