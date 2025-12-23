As informações são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne registros de nascimento feitos em cartórios de todas as regiões do país.

O gosto dos brasileiros na hora de escolher o nome dos filhos passou por uma virada em 2025. Dados atualizados do Portal da Transparência do Registro Civil mostram que Ravi se tornou o nome masculino mais registrado no país, superando Miguel, que vinha liderando o ranking nos últimos anos. Entre as meninas, Helena manteve a primeira colocação e confirmou sua força pelo segundo ano consecutivo.

Após anos de hegemonia, Miguel perdeu espaço para Ravi, que alcançou 21.982 registros ao longo de 2025. Miguel aparece logo em seguida, com 21.654, mantendo-se entre os favoritos, mas sem o primeiro lugar. A troca de posições indica uma tendência de busca por nomes curtos, modernos e com sonoridade marcante.

Entre os dez nomes masculinos mais registrados do ano, também se destacam escolhas já consolidadas e outras em ascensão, como Theo, Gael e Noah.

Helena amplia liderança entre os nomes femininos

No ranking feminino, Helena segue firme no topo, com 28.271 registros, número que a coloca não apenas como o nome feminino mais escolhido, mas também como o mais registrado no geral. A permanência de Helena na liderança marca um período raro: antes de 2024, um nome feminino não ocupava a primeira posição nacional desde Maria Eduarda, em 2016.