A campanha de fim de ano da Havaianas, estrelada por Fernanda Torres, extrapolou o campo da publicidade e ganhou contornos políticos, com reflexos imediatos no mercado financeiro. Em meio à repercussão negativa impulsionada por setores da direita, as ações da Alpargatas — controladora da marca — registraram forte queda na Bolsa nesta segunda-feira (22).
Por volta das 16h20, os papéis da empresa recuavam 3,41%, cotados a R$ 11,32. No mesmo horário, o Ibovespa operava praticamente estável, com baixa de 0,26%, aos 158.056 pontos, indicando que o movimento foi específico da companhia.
Entenda a campanha que gerou controvérsia
Veiculado na TV aberta e nas redes sociais, o comercial traz Fernanda Torres defendendo que o público não entre em 2026 apenas com o “pé direito”, mas “com os dois pés”. A mensagem aposta em metáforas ligadas à iniciativa, atitude e movimento, como “os dois pés na estrada” ou “os dois pés na porta”.
Apesar do tom motivacional, a peça foi interpretada por críticos como uma provocação política. A reação foi rápida: políticos, influenciadores e militantes conservadores passaram a acusar a marca de fazer um posicionamento ideológico velado.
Boicote, vídeos e ataques nas redes
A insatisfação se traduziu em campanhas de boicote nas redes sociais. Um dos episódios de maior repercussão envolveu o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que publicou um vídeo descartando um par de Havaianas com as cores da bandeira brasileira.
Outro nome de destaque na reação foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que ironizou o slogan histórico da marca ao afirmar, no X (antigo Twitter): “Havaianas, nem todo mundo agora vai usar”.
O histórico recente da atriz também entrou no debate. Fernanda Torres ganhou projeção internacional após vencer o Globo de Ouro 2025 pelo filme Ainda Estou Aqui, que aborda o período da ditadura militar no Brasil — fator que ampliou a leitura política da campanha.
Memes transformam crise em sátira
Enquanto parte do público pedia boicote, outra parcela respondeu com humor. Uma enxurrada de memes tomou conta de plataformas como X, Instagram, Threads e Reddit. O principal símbolo da sátira foi a “ferradura”, apresentada como alternativa às Havaianas para quem rejeitasse a marca.
Montagens mostravam ferraduras adaptadas com as tiras coloridas do chinelo, acompanhadas de frases irônicas como “nova coleção pós-boicote” ou “agora é ferradura fashion”. No Reddit, publicações acumularam centenas de comentários destacando a criatividade dos usuários.
Impacto é pontual, avalia mercado
Para especialistas, a turbulência tende a ser passageira. O estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, avalia que a polêmica não deve comprometer a trajetória da empresa no médio e longo prazos.
Segundo ele, a Havaianas tem alto grau de penetração no mercado brasileiro e não enfrenta concorrentes diretos capazes de absorver rapidamente uma eventual migração de consumidores. Além disso, a estratégia da Alpargatas está cada vez mais concentrada na expansão internacional.
“O consumidor brasileiro costuma decidir pela compra considerando conforto, modelo e disponibilidade, e não campanhas específicas ou posicionamentos políticos”, afirma Cruz.
???? VEJA: após patriotas se irritarem com a propaganda das havaianas, onde Fernanda Torres pede pra as pessoas não começarem com o pé direito, internautas criam um novo modelo de havaianas para os patriotas. pic.twitter.com/cr9PLZ6c2c— Fontes NOVA CONTA ???????????? (@Fontes_novo) December 21, 2025