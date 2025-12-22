Por volta das 16h20, os papéis da empresa recuavam 3,41%, cotados a R$ 11,32. No mesmo horário, o Ibovespa operava praticamente estável, com baixa de 0,26%, aos 158.056 pontos, indicando que o movimento foi específico da companhia.

A campanha de fim de ano da Havaianas, estrelada por Fernanda Torres, extrapolou o campo da publicidade e ganhou contornos políticos, com reflexos imediatos no mercado financeiro. Em meio à repercussão negativa impulsionada por setores da direita, as ações da Alpargatas — controladora da marca — registraram forte queda na Bolsa nesta segunda-feira (22).

Veiculado na TV aberta e nas redes sociais, o comercial traz Fernanda Torres defendendo que o público não entre em 2026 apenas com o “pé direito”, mas “com os dois pés”. A mensagem aposta em metáforas ligadas à iniciativa, atitude e movimento, como “os dois pés na estrada” ou “os dois pés na porta”.

Apesar do tom motivacional, a peça foi interpretada por críticos como uma provocação política. A reação foi rápida: políticos, influenciadores e militantes conservadores passaram a acusar a marca de fazer um posicionamento ideológico velado.

Boicote, vídeos e ataques nas redes

A insatisfação se traduziu em campanhas de boicote nas redes sociais. Um dos episódios de maior repercussão envolveu o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que publicou um vídeo descartando um par de Havaianas com as cores da bandeira brasileira.