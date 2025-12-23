O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto do indulto natalino de 2025, que concede perdão de pena a pessoas privadas de liberdade que atendam aos critérios estabelecidos na norma.

Saiba Mais:

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 23. O indulto natalino é um benefício previsto na legislação brasileira e concedido pelo presidente da República por meio de decreto, geralmente divulgado no final do ano.