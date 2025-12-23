No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta terça-feira (23), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

A programação Encantos de Natal, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, chega ao seu último dia nesta terça-feira (23) com duas atrações gratuitas no Engenho Central, reunindo música e espetáculo para públicos de todas as idades. As apresentações acontecem no palco próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, dentro do espaço que também abriga a decoração natalina iluminada.

Às 19h, quem sobe ao palco é a Banda Fina Sintonia, seguida, às 20h30, pelo Musical Casa de Noel Show – 25 Anos de Magia, encerrando a programação com uma apresentação marcada por música e clima natalino. As atividades têm início a partir das 19h e a entrada é gratuita.

Animação no Cinemisp