No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta terça-feira (23), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Encantos de Natal
A programação Encantos de Natal, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, chega ao seu último dia nesta terça-feira (23) com duas atrações gratuitas no Engenho Central, reunindo música e espetáculo para públicos de todas as idades. As apresentações acontecem no palco próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, dentro do espaço que também abriga a decoração natalina iluminada.
Às 19h, quem sobe ao palco é a Banda Fina Sintonia, seguida, às 20h30, pelo Musical Casa de Noel Show – 25 Anos de Magia, encerrando a programação com uma apresentação marcada por música e clima natalino. As atividades têm início a partir das 19h e a entrada é gratuita.
Animação no Cinemisp
O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp) exibe nesta terça-feira (23), às 19h, a animação brasileira Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca, produção em stop-motion com classificação livre e duração de 1h14. A sessão integra o projeto Cinemisp, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, e o Pontos MIS, do Governo do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita.
O filme acompanha a traça Teca e seu inseparável amigo Tuti em uma aventura dentro de uma biblioteca, ao descobrirem que os livros guardam histórias valiosas que não devem ser devoradas. A produção levou cerca de 20 anos para ser concluída e conta com a participação especial da atriz piracicabana Nelma Nunes (In Memoriam), que interpreta a avó em cenas em live-action.