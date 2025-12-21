Uma parada no semáforo virou um instante de terror para dois motoristas no começo da tarde deste sábado (20), nas imediações do Parque da Rua do Porto em Piracicaba. As vítimas foram surpreendidas por criminosos armados, bem no meio da rua, à luz do dia.
Segundo relatos de quem presenciou a ação, dois bandidos surgiram de repente em motocicletas, emoarelharam com dois veículos e partiram para o ataque sem dar chance de reação. Com armas em punho, anunciaram o assalto e ameaçaram as vítimas.
A ação foi rápida, fria e ousada, típica de crime planejado. Em poucos segundos, os assaltantes recolheram pertences pessoais dos motoristas e fugiram em alta velocidade, deixando para trás medo, indignação e sensação de insegurança.
Apesar do susto e da tensão extrema, ninguém ficou ferido. As vítimas procuraram a Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Agora, investigadores devem analisar imagens de câmeras da região para tentar identificar os suspeitos.
