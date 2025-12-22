A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) encerrou a temporada 2025 em clima de celebração com o tradicional Concerto de Natal, realizado no entardecer do último domingo (21), na Estação da Paulista. O espetáculo gratuito reuniu mais de 700 pessoas, que acompanharam uma apresentação marcada pela emoção, pela diversidade do repertório e pela ocupação cultural de um dos espaços históricos mais simbólicos da cidade.
Clássicos e clima natalino
Sob a regência do maestro Ivan Bueno, o programa transitou entre obras consagradas da música de concerto e canções natalinas, criando uma atmosfera acolhedora e acessível ao público de todas as idades. Entre os destaques estiveram “Vozes da Primavera”, de Johann Strauss II, e a “Valsa das Flores”, de Tchaikovsky, que arrancaram aplausos entusiasmados da plateia.
A segunda parte do concerto foi dedicada ao repertório natalino e contou com a participação especial da cantora Raíssa Amaral. A solista emocionou o público ao interpretar clássicos como “Jesus Alegria dos Homens”, de Johann Sebastian Bach, e “Vem, Que Está Chegando o Natal”, conduzindo o encerramento da noite em clima de celebração e sensibilidade.
Um ano de conquistas e evolução
Além de marcar o fim da temporada, o concerto simbolizou um ano de consolidação e crescimento para a Orquestra Educacional de Piracicaba, que em 2025 completou 10 anos de atividades. Ao longo do ano, a OEP realizou sete concertos com grande participação do público, ampliou sua atuação institucional e conquistou novos apoios que fortaleceram a estrutura do projeto e viabilizaram a realização das apresentações.
Para o maestro Ivan Bueno, o balanço da temporada é amplamente positivo. Segundo ele, o período foi marcado por evolução artística, amadurecimento do grupo e experiências significativas tanto para os músicos quanto para o público.
Olhar para o futuro
A expectativa para 2026 é de expansão das atividades e novos desafios. Estão previstos novos projetos, repertórios inéditos, viagens para outras cidades e a ampliação das ações musicais para além dos ensaios regulares, com o objetivo de elevar ainda mais o nível artístico da orquestra.
O Concerto de Natal reafirmou a missão da OEP de democratizar o acesso à música de concerto, aproximando a comunidade da produção cultural local e fortalecendo a formação musical como ferramenta de transformação social. A apresentação integrou projeto do Instituto APEC, com apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, patrocínio da Cerâmica Villagres, Turbimaq e Samapi Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, e apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.