Sob a regência do maestro Ivan Bueno, o programa transitou entre obras consagradas da música de concerto e canções natalinas, criando uma atmosfera acolhedora e acessível ao público de todas as idades. Entre os destaques estiveram “Vozes da Primavera”, de Johann Strauss II, e a “Valsa das Flores”, de Tchaikovsky, que arrancaram aplausos entusiasmados da plateia.

A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) encerrou a temporada 2025 em clima de celebração com o tradicional Concerto de Natal, realizado no entardecer do último domingo (21), na Estação da Paulista. O espetáculo gratuito reuniu mais de 700 pessoas, que acompanharam uma apresentação marcada pela emoção, pela diversidade do repertório e pela ocupação cultural de um dos espaços históricos mais simbólicos da cidade.

A segunda parte do concerto foi dedicada ao repertório natalino e contou com a participação especial da cantora Raíssa Amaral. A solista emocionou o público ao interpretar clássicos como “Jesus Alegria dos Homens”, de Johann Sebastian Bach, e “Vem, Que Está Chegando o Natal”, conduzindo o encerramento da noite em clima de celebração e sensibilidade.

Um ano de conquistas e evolução

Além de marcar o fim da temporada, o concerto simbolizou um ano de consolidação e crescimento para a Orquestra Educacional de Piracicaba, que em 2025 completou 10 anos de atividades. Ao longo do ano, a OEP realizou sete concertos com grande participação do público, ampliou sua atuação institucional e conquistou novos apoios que fortaleceram a estrutura do projeto e viabilizaram a realização das apresentações.

Para o maestro Ivan Bueno, o balanço da temporada é amplamente positivo. Segundo ele, o período foi marcado por evolução artística, amadurecimento do grupo e experiências significativas tanto para os músicos quanto para o público.

Olhar para o futuro