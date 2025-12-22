Ravi, segundo filho de Bianca Rodrigues, chegou ao mundo antes da data prevista. Com 39 semanas de gestação, Bianca percebeu o início do trabalho de parto ao suspeitar do rompimento da bolsa amniótica ao se levantar para ir ao banheiro. Após um banho rápido, as contrações se intensificaram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou, na manhã desta segunda-feira (22), um parto domiciliar no bairro Morumbi, em Piracicaba. A ação rápida e eficiente garantiu segurança à mãe e ao bebê, que nasceram sem intercorrências.

Com o marido no trabalho e o filho mais velho, de 5 anos, dormindo, Bianca chamou a sogra, que mora ao lado. Ela acionou o Samu, serviço coordenado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A equipe chegou por volta das 9h e constatou que o parto era iminente, sendo realizado na própria residência.

Segundo a mãe, tudo aconteceu muito rápido. “Não deu tempo de sentir nada”, relatou Bianca. Após o nascimento, ela e o recém-nascido foram encaminhados à Santa Casa de Piracicaba para avaliação e acompanhamento.

Ravi nasceu com 3,1 quilos e 51 centímetros. Mãe e filho passam bem. Bianca realizou todo o pré-natal na UBS Piracicamirim e deve receber alta junto com o bebê na véspera de Natal.