Após reclamações de moradores sobre a falta constante de água nos bairros Santa Terezinha e Parque Residencial Piracicaba, a Prefeitura de Piracicaba, por meio do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), divulgou um pronunciamento explicando a situação registrada na região do condomínio Santa Tereza.

Segundo o Semae, nos últimos quatro dias foram necessários três reparos emergenciais na rede de abastecimento. Os problemas, de acordo com a autarquia, foram causados por danos provocados por uma empresa particular durante a execução de serviços. Os reparos foram concluídos no domingo (21), e nesta segunda-feira (22) o abastecimento de água já estaria normalizado.