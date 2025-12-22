Após reclamações de moradores sobre a falta constante de água nos bairros Santa Terezinha e Parque Residencial Piracicaba, a Prefeitura de Piracicaba, por meio do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), divulgou um pronunciamento explicando a situação registrada na região do condomínio Santa Tereza.
Segundo o Semae, nos últimos quatro dias foram necessários três reparos emergenciais na rede de abastecimento. Os problemas, de acordo com a autarquia, foram causados por danos provocados por uma empresa particular durante a execução de serviços. Os reparos foram concluídos no domingo (21), e nesta segunda-feira (22) o abastecimento de água já estaria normalizado.
Ainda conforme o órgão, o Departamento Jurídico do Semae irá notificar a empresa responsável para que seja feito o ressarcimento dos prejuízos causados à autarquia municipal.
As explicações foram dadas após moradores procurarem a redação do Jornal de Piracicaba relatando interrupções prolongadas no fornecimento de água, que chegaram a ultrapassar 40 horas em alguns casos. Também houve queixas sobre dificuldades de contato com os canais de atendimento e impactos diretos em atividades básicas, como higiene pessoal e limpeza doméstica.
O Semae reforça que a população pode registrar ocorrências e solicitar informações pelos seguintes canais de comunicação: WhatsApp 24 horas pelo número (19) 3403-9608; Central 24h no 0800 772 9611; Disque 115 (somente telefone fixo); além do site oficial semaepiracicaba.sp.gov.br e da Agência Web, pelo endereço agenciaweb.semaepiracicaba.sp.gov.br.
O atendimento presencial é realizado no Polo Santa Teresinha, à rua Nagib Ismael, 104, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Também há atendimento na sede do Semae, à rua XV de Novembro, 2.200, no Bairro Alto, e no Térreo 2 do Centro Cívico, à rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, no Centro, ambos com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
A redação do Jornal de Piracicaba segue acompanhando o caso e permanece aberta para novos relatos da população.