A mudança não é apenas perceptível nas ruas. Dados oficiais mostram que o rendimento médio dos homens em ocupações informais cresceu 2,2% em 2024, segundo a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, divulgada em dezembro. O resultado contrasta com a retração observada no mercado formal e ajuda a explicar por que tantos trabalhadores estão deixando vínculos celetistas.

O avanço acelerado do comércio eletrônico vem redesenhando a dinâmica do trabalho nas grandes cidades brasileiras. Em Belo Horizonte, a multiplicação de veículos sem identificação fixa circulando por bairros e condomínios revela um novo perfil profissional: entregadores autônomos ligados a marketplaces como Amazon, Shopee e Mercado Livre. Para muitos, a atividade deixou de ser complemento e passou a ocupar o centro da vida financeira, com faturamentos que podem alcançar R$ 12 mil mensais.

Após duas décadas como motorista com carteira assinada, Jaderson Barbosa dos Santos, de 43 anos, decidiu antecipar um plano pessoal e migrar para o trabalho por conta própria. Investiu em um carro e passou a realizar entregas para a Amazon. Hoje, faz entre 30 e 60 entregas por dia e mantém a atividade como única fonte de renda.

Nos meses de maior demanda, o faturamento chega a R$ 12 mil — cerca de três vezes mais do que recebia como CLT. Mesmo descontando despesas fixas, como aproximadamente R$ 2.500 mensais em combustível, ele afirma que o ganho líquido continua superior. Para Jaderson, a ausência de chefia direta e a possibilidade de organizar os próprios horários pesaram tanto quanto o dinheiro.

Indicadores confirmam mudança no mercado

Os números do IBGE reforçam a percepção relatada nas ruas. Enquanto homens em trabalhos informais registraram alta de rendimento, mulheres no mesmo segmento tiveram queda de 1,2% em Minas Gerais. No emprego formal, o rendimento médio habitual recuou tanto para homens (-0,5%) quanto para mulheres (-5,3%).