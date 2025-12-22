A ação, batizada de “Operação Infância Protegida”, foi deflagrada por equipes da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), com apoio da autoridade policial, para cumprir mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em uma residência localizada na rua Gusmão Corder, no bairro IAA.

Uma operação da Polícia Civil de Piracicaba chocou a cidade na manhã deste domingo (21). Uma jovem de 24 anos foi presa temporariamente, acusada de tentar matar a própria filha, uma criança de apenas três anos, após ministrar uma grande quantidade de medicamento de uso controlado.

Segundo as investigações, a mulher teria dado cerca de 20 comprimidos de Clonazepam à criança. Poucos minutos após ingerir a substância, a menina passou mal e precisou ser socorrida às pressas. O quadro era grave: a criança ficou internada por cinco dias na UTI, lutando para sobreviver.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil na tarde de sexta-feira (19). Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial solicitou imediatamente as medidas cautelares à Justiça, que foram analisadas e deferidas com rapidez.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam objetos considerados importantes para o avanço das investigações. A suspeita foi levada para a delegacia, onde prestou depoimento, e depois encaminhada à Delegacia Participativa, permanecendo à disposição da Justiça para audiência de custódia.