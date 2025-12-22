A informação veio a público por meio de coluna assinada pela jornalista Malu Gaspar, em O Globo. Segundo a publicação, Moraes teria procurado Galípolo ao menos quatro vezes — três por telefone e uma em encontro presencial — para tratar de dificuldades enfrentadas pelo Banco Master, instituição controlada pelo empresário Daniel Vorcaro.

O ex-juiz federal Marcelo Bretas voltou ao centro do debate político-jurídico ao comentar uma reportagem que atribui ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contatos diretos com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, relacionados à situação do Banco Master. Para Bretas, os episódios descritos podem configurar o crime de advocacia administrativa.

De acordo com a reportagem, nos diálogos com o presidente do BC, o ministro teria buscado esclarecimentos sobre o andamento da negociação que previa a venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB). Em um dos episódios relatados, Moraes teria defendido a aprovação da operação.

O caso ganhou ainda mais repercussão porque, posteriormente, a transação passou a ser investigada pela Polícia Federal, dentro de um inquérito que apura suspeitas de irregularidades e possíveis fraudes no sistema financeiro.

Reação de Bretas nas redes

Ao comentar o conteúdo divulgado pela imprensa, Marcelo Bretas fez referência direta ao artigo do Código Penal que trata da advocacia administrativa — prática que ocorre quando um agente público usa o cargo para defender interesses privados junto à administração pública.