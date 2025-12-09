09 de dezembro de 2025
FIM DA ESCALA 6X1

Governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba
O governo federal decidiu apresentar um relatório para substituir o texto do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), alvo de impasse na subcomissão que avalia o fim da escala 6x1. A entrega está prevista para os próximos dias.

A proposta do Palácio do Planalto prevê o fim da escala 6x1 e a adoção da jornada 5x2, com 40 horas semanais e oito horas diárias.

Fontes próximas ao governo afirmam que a iniciativa visa retomar a condução da discussão no Congresso.

O relatório será apresentado enquanto a subcomissão permanece dividida sobre o texto inicial. A medida busca garantir uma base legal clara para a mudança de regime de trabalho.

Com o novo documento, o governo pretende levar o tema adiante e conduzir a tramitação em comissões e no plenário.

