O governo federal decidiu apresentar um relatório para substituir o texto do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), alvo de impasse na subcomissão que avalia o fim da escala 6x1. A entrega está prevista para os próximos dias.

A proposta do Palácio do Planalto prevê o fim da escala 6x1 e a adoção da jornada 5x2, com 40 horas semanais e oito horas diárias.