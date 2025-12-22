22 de dezembro de 2025
40 HORAS SEM ÁGUA

Falta de água revolta moradores do Santa Terezinha; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Segundo os relatos, o problema ocorre há vários dias e tem afetado residências e condomínios da região
Moradores da região do Santa Terezinha e do Parque Residencial Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a falta constante de água nos bairros. Segundo os relatos, o problema ocorre há vários dias e tem afetado residências e condomínios da região.

Saiba Mais:

De acordo com moradores do condomínio Santa Tereza, houve períodos em que o abastecimento ficou interrompido por mais de 40 horas. Um dos moradores afirmou que buscou informações junto ao Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), mas não obteve uma solução. “Nós procuramos o Semae, porém a resposta que obtivemos foi para irmos nos acostumando com a situação. É um absurdo isso”, disse.

Outra moradora relatou à redação que está há mais de cinco dias sem água em sua residência. Segundo ela, as tentativas de contato por telefone não tiveram retorno. “Eu já cansei de ligar no Semae, o telefone não atende. Tive que ir pessoalmente registrar a minha reclamação, e a resposta é sempre a mesma, de que estão verificando”, relatou.

Os moradores informam que a falta de água tem dificultado atividades básicas do dia a dia, como higiene e limpeza doméstica. Alguns afirmam que precisaram buscar alternativas para suprir a ausência do abastecimento.

Em consulta ao site oficial do Semae, a informação disponível é de que o abastecimento de água no município está normalizado, sem registro de interrupções ou manutenções programadas que justifiquem a situação relatada pelos moradores.

A redação do Jornal de Piracicaba segue acompanhando o caso.

Comentários

