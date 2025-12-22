Quem olhou para o céu na madrugada em dezembro pôde presenciar um dos fenômenos astronômicos mais impressionantes do ano. A chuva de meteoros Geminídeas alcançou seu auge entre a noite de sábado (13) e a manhã de domingo (14), transformando o céu em um verdadeiro show de luzes e chamando a atenção de observatórios espalhados pelo Sul do Brasil.

Equipamentos ligados à Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) captaram uma atividade intensa durante o período de pico. Somente no Observatório Heller & Jung, localizado em Taquara (RS), foram registrados 767 meteoros em um intervalo de seis horas. A média chama a atenção: cerca de 127 rastros luminosos por hora, detectados por 14 câmeras automáticas, segundo o pesquisador Carlos Fernando Jung, responsável pelo espaço.