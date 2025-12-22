O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp) exibe nesta terça-feira (23), às 19h, a animação brasileira Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca, produção em stop-motion com classificação livre e duração de 1h14. A sessão integra o projeto Cinemisp, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, e o Pontos MIS, do Governo do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita.

O filme acompanha a traça Teca e seu inseparável amigo Tuti em uma aventura dentro de uma biblioteca, ao descobrirem que os livros guardam histórias valiosas que não devem ser devoradas. A produção levou cerca de 20 anos para ser concluída e conta com a participação especial da atriz piracicabana Nelma Nunes (In Memoriam), que interpreta a avó em cenas em live-action.