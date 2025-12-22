No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta segunda-feira (22), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Encantos de Natal
A programação Encantos de Natal, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, segue com apresentações gratuitas no Engenho Central e tem destaque na segunda-feira (22). Nesta data, o público poderá conferir duas atrações musicais que integram o calendário natalino pensado para públicos de todas as idades.
Às 19h, sobe ao palco a Máfia do Jazz, com o espetáculo Jazz Natalino, trazendo releituras de clássicos do período em ritmo sofisticado. Em seguida, às 20h30, a cantora Patrícia Ribeiro retorna com o show Vozes Natalinas. As apresentações acontecem no palco próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, com entrada gratuita.
Amanhã: Animação no Cinemisp
O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp) exibe nesta terça-feira (23), às 19h, a animação brasileira Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca, produção em stop-motion com classificação livre e duração de 1h14. A sessão integra o projeto Cinemisp, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, e o Pontos MIS, do Governo do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita.
O filme acompanha a traça Teca e seu inseparável amigo Tuti em uma aventura dentro de uma biblioteca, ao descobrirem que os livros guardam histórias valiosas que não devem ser devoradas. A produção levou cerca de 20 anos para ser concluída e conta com a participação especial da atriz piracicabana Nelma Nunes (In Memoriam), que interpreta a avó em cenas em live-action.