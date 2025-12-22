A Agenda Pira 35 entrou na fase final de elaboração das propostas de programas e planos voltados ao desenvolvimento sustentável de Piracicaba. O sexto encontro do processo participativo foi realizado na última terça-feira (17), na Escola Estadual Professor José Mello de Moraes, no bairro São Judas, reunindo representantes do poder público e da sociedade civil.
Processo participativo
De acordo com a secretária municipal de Turismo e coordenadora da Agenda Pira 35, Clarissa Quiararia, o processo contou até agora com quatro reuniões voltadas ao diagnóstico das áreas estratégicas do município e dois encontros destinados à construção inicial dos programas e ações. As próximas reuniões já estão agendadas para os dias 7 e 21 de janeiro de 2026.
“As ações agora caminham para a etapa final, com a consolidação dos planos e propostas para o desenvolvimento sustentável do município. Todos os coordenadores dos grupos já receberam os relatórios elaborados pelo Pecege, com os diagnósticos de cada área, e cerca de metade das ações já está consolidada. Tivemos uma assiduidade positiva nos encontros e uma participação bastante expressiva da sociedade civil e de entidades”, destacou Clarissa.
Planejamento em três prazos
Os planos e ações debatidos ao longo do processo serão organizados em três horizontes de tempo: curto prazo (2026 a 2028), médio prazo (2029 a 2031) e longo prazo (2032 a 2035). O documento final da Agenda Pira 35, que reunirá todas as propostas, tem lançamento previsto para março de 2026.
Assistência social em debate
Participante do grupo de discussão sobre assistência social, o coordenador do Serviço de Abordagem Social (SEAS) e representante do Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância (Crami), Alex Ferreira da Silva, ressaltou a relevância das discussões voltadas à população em situação de rua. Segundo ele, os encontros permitiram refletir sobre políticas públicas efetivas que envolvem áreas como moradia, emprego, cultura, lazer e esporte.
“Foi uma oportunidade para pensar políticas que vão além da assistência social, com foco na intersetorialidade e na articulação entre as secretarias, o que é fundamental para o resgate da dignidade e da autoestima dessas pessoas”, afirmou.
Integração entre cultura e educação
No grupo temático de cultura, a representante do Instituto Afropira, Elaine Teotônio, também destacou a integração entre poder público e sociedade civil. “As propostas construídas de forma coletiva e a articulação com áreas como a educação fortalecem as ações e tornam os debates mais produtivos”, disse.
Grupos temáticos
Ao longo da Agenda Pira 35, os participantes são organizados em grupos temáticos que discutem áreas como assistência social, agricultura e abastecimento, desenvolvimento econômico, educação, habitação e gestão territorial, meio ambiente, saúde, esporte, turismo, cultura, segurança pública, emprego e renda, entre outras.
Metodologia dos encontros
Os encontros ocorrem nas salas da escola e contam com gestores públicos que atuam como coordenadores e assessores, além de relatores, em parceria com o instituto educacional Pecege. Cada grupo define sua própria dinâmica de trabalho, iniciando pelo diagnóstico das áreas e, na sequência, pela proposição de planos e ações alinhados aos objetivos estratégicos do município.
Coordenação e contatos
A Comissão Coordenadora da Agenda Pira 35 é formada por Francisco Duarte e Clarissa Quiararia, como representantes do poder público, e Sergio Furtuoso e Clovis Vaz, pela sociedade civil. A Secretaria-Executiva conta com os secretários municipais José Luiz Ribeiro (Trabalho, Emprego e Renda), Reinaldo Pousa (Transportes Internos) e Thais Fornicola Neves (Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio).
Mais informações sobre a Agenda Pira 35 podem ser obtidas pelo e-mail ou pelo WhatsApp (19) 9.9834-4697.