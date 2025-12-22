De acordo com a secretária municipal de Turismo e coordenadora da Agenda Pira 35, Clarissa Quiararia, o processo contou até agora com quatro reuniões voltadas ao diagnóstico das áreas estratégicas do município e dois encontros destinados à construção inicial dos programas e ações. As próximas reuniões já estão agendadas para os dias 7 e 21 de janeiro de 2026.

A Agenda Pira 35 entrou na fase final de elaboração das propostas de programas e planos voltados ao desenvolvimento sustentável de Piracicaba. O sexto encontro do processo participativo foi realizado na última terça-feira (17), na Escola Estadual Professor José Mello de Moraes, no bairro São Judas, reunindo representantes do poder público e da sociedade civil.

“As ações agora caminham para a etapa final, com a consolidação dos planos e propostas para o desenvolvimento sustentável do município. Todos os coordenadores dos grupos já receberam os relatórios elaborados pelo Pecege, com os diagnósticos de cada área, e cerca de metade das ações já está consolidada. Tivemos uma assiduidade positiva nos encontros e uma participação bastante expressiva da sociedade civil e de entidades”, destacou Clarissa.

Planejamento em três prazos

Os planos e ações debatidos ao longo do processo serão organizados em três horizontes de tempo: curto prazo (2026 a 2028), médio prazo (2029 a 2031) e longo prazo (2032 a 2035). O documento final da Agenda Pira 35, que reunirá todas as propostas, tem lançamento previsto para março de 2026.

Assistência social em debate

Participante do grupo de discussão sobre assistência social, o coordenador do Serviço de Abordagem Social (SEAS) e representante do Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância (Crami), Alex Ferreira da Silva, ressaltou a relevância das discussões voltadas à população em situação de rua. Segundo ele, os encontros permitiram refletir sobre políticas públicas efetivas que envolvem áreas como moradia, emprego, cultura, lazer e esporte.