Do ponto de vista nutricional, não existe vantagem comprovada entre um tipo e outro. Ovos brancos e marrons apresentam quantidades muito semelhantes de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais quando comparados em tamanhos equivalentes. A composição interna permanece a mesma, independentemente da cor da casca.

A principal diferença entre ovos brancos e marrons está na genética das galinhas. Raças com penas claras e lóbulos auriculares esbranquiçados costumam produzir ovos brancos. Já galinhas de plumagem mais escura e lóbulos avermelhados botam ovos marrons. Esse detalhe é determinado biologicamente e não tem qualquer influência sobre o conteúdo do ovo.

Embora a casca não interfira na qualidade do ovo, a alimentação da galinha pode influenciar alguns aspectos do alimento. Dietas mais ricas em determinados nutrientes podem alterar a coloração da gema e pequenas variações nos micronutrientes, mas isso não está relacionado à cor externa do ovo.

Existe diferença de sabor?

Apesar do que muita gente acredita, não há diferença perceptível de sabor entre ovos brancos e marrons. Em testes sem identificação, a maioria das pessoas não consegue distinguir um do outro quando preparados da mesma forma. O frescor do produto e o modo de preparo são os fatores que realmente impactam o sabor e a textura.

Por que o ovo marrom costuma ser mais caro?

O preço mais elevado dos ovos marrons está ligado ao custo de produção. As galinhas que produzem esse tipo de ovo geralmente são maiores, consomem mais ração e apresentam menor eficiência produtiva. Esses fatores aumentam os custos da criação e acabam refletindo no valor pago pelo consumidor.

Como escolher um bom ovo no mercado?