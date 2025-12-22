Na imagem divulgada, Sophia aparece usando um broche com a bandeira do Brasil no blazer. O anúncio ultrapassou 120 mil curtidas e gerou comentários favoráveis e contrários à sua decisão de ingressar na política partidária.

A influenciadora digital Sophia Barclay, de 25 anos, anunciou nas redes sociais sua pré-candidatura a deputada pelo partido Novo, em São Paulo. A publicação foi feita na última semana e teve ampla repercussão nas plataformas digitais.

Parte das críticas aponta contradição entre sua identidade de gênero e o posicionamento político adotado, uma vez que setores da direita costumam se opor a pautas relacionadas à população trans, como políticas públicas específicas, reconhecimento de identidade de gênero e combate à discriminação. Outros comentários questionam sua representatividade dentro do campo político que escolheu.

As reações também vieram de grupos progressistas, que afirmam que a direita brasileira historicamente rejeita pessoas trans. Já setores conservadores colocaram em dúvida sua identificação política, alegando que ela não representa esse espectro ideológico.

Ao mesmo tempo, apoiadores manifestaram concordância com a pré-candidatura. Alguns usuários se identificaram como integrantes da comunidade LGBTQIA+ com posicionamento político semelhante e afirmaram ver na candidatura uma alternativa dentro da direita. Também houve comparações com parlamentares trans eleitas anteriormente, como Erika Hilton (PSOL-SP).