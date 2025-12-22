A aplicação da Lei 14.690/2023 e da Resolução 5.112/2023 do Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu um limite máximo para o crescimento de débitos no cartão de crédito, impedindo que os encargos ultrapassem o valor do montante principal da dívida.

VEJA MAIS:



Desde a entrada em vigor das normas, dívidas contraídas no crédito rotativo ou no parcelamento de faturas não podem ser superiores ao dobro do valor originalmente gasto. Em dezembro de 2025, o mecanismo consolidou-se como norma obrigatória para todas as instituições financeiras e emissores de cartões, substituindo o modelo anterior de juros compostos sem limitação de teto.