A Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep) recebe, até 16 de janeiro de 2026, inscrições para a contratação de professores que atuarão na Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP) durante o primeiro semestre do próximo ano.

O Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 01/2025, oferece até 26 vagas distribuídas entre os oito cursos da instituição. Cada disciplina conta com uma vaga específica, com carga horária e cronograma detalhados no documento oficial, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de dezembro.

Requisitos e inscrições