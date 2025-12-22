22 de dezembro de 2025
PROCESSO SELETIVO

FUMEP abre inscrições para contratação de professores em 2026

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
Inscrições seguem até 16 de janeiro de 2026 e seleção contempla vagas distribuídas entre os oito cursos da Escola de Engenharia de Piracicaba
Inscrições seguem até 16 de janeiro de 2026 e seleção contempla vagas distribuídas entre os oito cursos da Escola de Engenharia de Piracicaba

A Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep) recebe, até 16 de janeiro de 2026, inscrições para a contratação de professores que atuarão na Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP) durante o primeiro semestre do próximo ano.

O Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 01/2025, oferece até 26 vagas distribuídas entre os oito cursos da instituição. Cada disciplina conta com uma vaga específica, com carga horária e cronograma detalhados no documento oficial, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de dezembro.

Requisitos e inscrições

As inscrições devem ser realizadas apenas pelo endereço eletrônico www.fumep.edu.br, na seção dedicada a concursos. Para a candidatura, as exigências incluem:

  • Titulação: Título de mestre em programa stricto sensu reconhecido pela Capes.
  • Formação: Graduação na área específica da disciplina pleiteada.
  • Vínculo anterior: Candidatos com contratos somados de dois anos consecutivos com a Fumep não podem participar.
Atribuições e Contrato
Os selecionados serão admitidos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O contrato terá vigência da data de assinatura até 8 de julho de 2026, abrangendo o período de recesso institucional.

De acordo com a Lei Municipal nº 6.465/2009, as funções dos docentes incluem:

  • Ministrar aulas conforme a carga horária estabelecida.
  • Executar atividades de ensino, pesquisa e extensão.
  • Orientar estágios e trabalhos de conclusão de curso (TCC).
  • Participar de programas institucionais e parcerias governamentais.

A divulgação do resultado final está programada para o dia 23 de janeiro de 2026. Os profissionais contratados deverão seguir a proposta pedagógica da EEP dentro de suas respectivas áreas de atuação.

