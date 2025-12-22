A Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep) recebe, até 16 de janeiro de 2026, inscrições para a contratação de professores que atuarão na Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP) durante o primeiro semestre do próximo ano.
O Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 01/2025, oferece até 26 vagas distribuídas entre os oito cursos da instituição. Cada disciplina conta com uma vaga específica, com carga horária e cronograma detalhados no documento oficial, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de dezembro.
Requisitos e inscrições
As inscrições devem ser realizadas apenas pelo endereço eletrônico www.fumep.edu.br, na seção dedicada a concursos. Para a candidatura, as exigências incluem:
- Titulação: Título de mestre em programa stricto sensu reconhecido pela Capes.
- Formação: Graduação na área específica da disciplina pleiteada.
- Vínculo anterior: Candidatos com contratos somados de dois anos consecutivos com a Fumep não podem participar.
Atribuições e Contrato
Os selecionados serão admitidos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O contrato terá vigência da data de assinatura até 8 de julho de 2026, abrangendo o período de recesso institucional.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.465/2009, as funções dos docentes incluem:
- Ministrar aulas conforme a carga horária estabelecida.
- Executar atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- Orientar estágios e trabalhos de conclusão de curso (TCC).
- Participar de programas institucionais e parcerias governamentais.
A divulgação do resultado final está programada para o dia 23 de janeiro de 2026. Os profissionais contratados deverão seguir a proposta pedagógica da EEP dentro de suas respectivas áreas de atuação.