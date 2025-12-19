Nesta sexta-feira (19), equipes especializadas executaram uma poda de raleamento, técnica que consiste na retirada seletiva de galhos mais finos. O procedimento tem como finalidade reduzir o peso da copa e facilitar a passagem do vento, diminuindo a pressão estrutural sobre os ramos, especialmente em períodos de chuvas intensas e rajadas fortes.

A Sapucaia localizada na avenida Independência, um dos símbolos mais reconhecidos de Piracicaba, continua sendo acompanhada de perto pela Prefeitura após a queda de um galho registrada nos últimos dias. Novas avaliações técnicas e intervenções de manejo vêm sendo realizadas para assegurar a integridade da árvore centenária e a segurança da população.

Na quinta (18), além da remoção do galho que se rompeu, a árvore passou por exames complementares, como penetrografia e tomografia. De acordo com a Engemaia, empresa responsável pelas análises, os resultados indicaram que a estrutura principal da Sapucaia permanece íntegra e saudável, com condições muito semelhantes às observadas em avaliações realizadas em 2023.

Durante a vistoria, também foi feita a limpeza das junções entre os galhos, onde havia acúmulo de folhas e material orgânico. Esse tipo de resíduo favorece a retenção de umidade e pode acelerar processos de deterioração superficial, motivo pelo qual a remoção é considerada uma medida preventiva importante.

Os técnicos identificaram que o rompimento do galho ocorreu devido à ação do vento sobre uma área com casca inclusa, associada à presença pontual de fungos restritos a essa região. Não foi constatada contaminação ativa na estrutura central da árvore, o que reforça o diagnóstico positivo sobre seu estado geral.