A Sapucaia localizada na avenida Independência, um dos símbolos mais reconhecidos de Piracicaba, continua sendo acompanhada de perto pela Prefeitura após a queda de um galho registrada nos últimos dias. Novas avaliações técnicas e intervenções de manejo vêm sendo realizadas para assegurar a integridade da árvore centenária e a segurança da população.
Nesta sexta-feira (19), equipes especializadas executaram uma poda de raleamento, técnica que consiste na retirada seletiva de galhos mais finos. O procedimento tem como finalidade reduzir o peso da copa e facilitar a passagem do vento, diminuindo a pressão estrutural sobre os ramos, especialmente em períodos de chuvas intensas e rajadas fortes.
Na quinta (18), além da remoção do galho que se rompeu, a árvore passou por exames complementares, como penetrografia e tomografia. De acordo com a Engemaia, empresa responsável pelas análises, os resultados indicaram que a estrutura principal da Sapucaia permanece íntegra e saudável, com condições muito semelhantes às observadas em avaliações realizadas em 2023.
Durante a vistoria, também foi feita a limpeza das junções entre os galhos, onde havia acúmulo de folhas e material orgânico. Esse tipo de resíduo favorece a retenção de umidade e pode acelerar processos de deterioração superficial, motivo pelo qual a remoção é considerada uma medida preventiva importante.
Os técnicos identificaram que o rompimento do galho ocorreu devido à ação do vento sobre uma área com casca inclusa, associada à presença pontual de fungos restritos a essa região. Não foi constatada contaminação ativa na estrutura central da árvore, o que reforça o diagnóstico positivo sobre seu estado geral.
Como parte do plano de manejo, ainda estão previstos tratamentos fitossanitários para prevenção contra organismos xilófagos, como cupins e brocas, além de fertilização, tratamento das lesões e reforço estrutural com cabos dinâmicos na copa. Essas ações visam evitar novos rompimentos em situações climáticas extremas.
Por se tratar de um bem tombado, todas as intervenções contam com autorização do Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba) e seguem critérios técnicos rigorosos. Com 107 anos, a Sapucaia apresenta sinais naturais de envelhecimento interno, mas mantém elevada margem de segurança estrutural. Segundo os especialistas, com manejo conservador e monitoramento contínuo, a árvore pode seguir cumprindo seu papel ecológico e histórico por muitas décadas.
Patrimônio histórico
Plantada em 1918 para celebrar o fim da Primeira Guerra Mundial, a Sapucaia foi trazida pelo agricultor Antonio Caprânico e é a única remanescente de um antigo bosque que existia na região. Tombada como Patrimônio Histórico e Cultural em 2004 e imune ao corte desde 2009, a árvore é considerada um marco da memória urbana de Piracicaba.