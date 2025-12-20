A dupla já vinha sendo denunciada por comerciantes de outros bairros e acabou cercada durante um patrulhamento tático com motocicletas.

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (19), após tentarem espalhar notas falsas no comércio do centro de Piracicaba.

Segundo a PM, o carro usado pelos suspeitos já estava “marcado” após relatos de tentativas de golpe em estabelecimentos da cidade. Ao localizar o veículo e realizar a abordagem, os policiais encontraram cédulas falsas misturadas com dinheiro verdadeiro, numa tentativa clara de enganar lojistas.

No total, foram apreendidos R$ 1.357,00, sendo R$ 1.300,00 em notas falsificadas, além de indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo, o que levantou ainda mais suspeitas sobre a atuação criminosa da dupla.

O golpe caiu por terra na hora. Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão e foram levados diretamente à Polícia Federal, junto com todo o material apreendido.