Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (19), após tentarem espalhar notas falsas no comércio do centro de Piracicaba.
A dupla já vinha sendo denunciada por comerciantes de outros bairros e acabou cercada durante um patrulhamento tático com motocicletas.
Segundo a PM, o carro usado pelos suspeitos já estava “marcado” após relatos de tentativas de golpe em estabelecimentos da cidade. Ao localizar o veículo e realizar a abordagem, os policiais encontraram cédulas falsas misturadas com dinheiro verdadeiro, numa tentativa clara de enganar lojistas.
No total, foram apreendidos R$ 1.357,00, sendo R$ 1.300,00 em notas falsificadas, além de indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo, o que levantou ainda mais suspeitas sobre a atuação criminosa da dupla.
O golpe caiu por terra na hora. Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão e foram levados diretamente à Polícia Federal, junto com todo o material apreendido.
A ocorrência foi registrada e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça, podendo responder por uso de moeda falsa, crime federal, além de adulteração de veículo, o que pode agravar ainda mais a situação penal dos envolvidos.