O sol apareceu com força, iluminando a cidade, enquanto nuvens enormes e carregadas tomaram conta do horizonte, formando um visual impressionante que chamou a atenção de moradores e visitantes.

Quem levantou os olhos para o céu de Piracicaba no início da manhã deste sábado (20), teve a sensação de estar dentro de um filme, e já sentiu que o verão, com início amanhã, já pede passagem.

Apesar da paisagem bonita, o clima exige atenção. A previsão indica que o fim de semana será de tempo instável, com leve possibilidade de pancadas rápidas de chuva.Durante a manhã, o cenário deve continuar seco, favorecendo quem sai cedo de casa ou quer aproveitar o dia.

As temperaturas ficam mais amenas para os padrões da região: máximas em torno de 31 °C e mínimas chegando a 20 °C, principalmente na madrugada.

Já para o início da próxima semana, o clima muda completamente. As nuvens começam a dar trégua e o calor deve voltar com tudo. A previsão aponta dias secos, céu aberto e temperaturas que podem chegar aos 34 °C, com mínimas na casa dos 22 °C.