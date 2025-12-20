Além da retirada das postagens e da suspensão dos perfis, a decisão determinou que as empresas rés forneçam dados relacionados aos criadores e administradores das contas, incluindo informações cadastrais e registros de acesso, como endereços de IP, datas, horários e portas lógicas, nos termos do Marco Civil da Internet. O juiz também citou precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e a vedação constitucional ao anonimato para embasar a medida.

O advogado Dr. Jonathan Domingues Fernandes, que representa o prefeito na ação, afirmou que a decisão reforça o entendimento do Judiciário contra a disseminação de notícias falsas. “Sabemos e respeitamos que a liberdade de expressão é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. No entanto, o uso das redes sociais, com seu enorme alcance, não pode ser instrumentalizado para a propagação de informações inverídicas que atentem contra a honra, a dignidade e a reputação das pessoas. Quando esse direito é exercido de forma abusiva, especialmente com a divulgação de fatos sabidamente falsos, é necessária a responsabilização de quem lhe deu causa. A Justiça não tem mais tolerado esse tipo de conduta, como demonstra a decisão proferida”, afirmou.