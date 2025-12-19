Segundo a GCM, a corporação foi acionada após denúncia de que um homem estaria agredindo a ex-companheira dentro da própria casa. Ao chegar ao endereço, os guardas encontraram o acusado dentro de um veículo, estacionado em frente à residência, visivelmente embriagado e alterado.

Uma madrugada de terror terminou com um homem preso em flagrante por violência doméstica. O caso aconteceu por volta das 0h45 desta quinta-feira (19), na rua Mário Teixeira, e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal para o Jardim Elisa, em Capivari, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A vítima, uma mulher de 34 anos, contou que está separada do agressor há algum tempo, mas ambos ainda dividem o mesmo imóvel. Ela relatou que, ao retornar de um passeio com a filha, encontrou o ex-companheiro completamente fora de si, quebrando objetos da casa e promovendo destruição.

Ao tentar intervir, a mulher foi brutalmente atacada. O agressor utilizou uma cadeira e um ventilador como armas, atingindo a vítima e causando ferimentos no antebraço. Assustada e ferida, ela precisou de ajuda imediata.

Diante da gravidade da situação, o homem, de 49 anos, recebeu voz de prisão no local. Ele foi encaminhado inicialmente ao Pronto-Socorro da Santa Casa para exames cautelares e, em seguida, levado à Central de Flagrantes de Piracicaba.