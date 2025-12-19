A previsão do tempo para Piracicaba aponta a ocorrência de pancadas de chuva durante a tarde e a noite ao longo deste fim de semana. As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 31 °C, enquanto as mínimas podem chegar a 19 °C, principalmente durante a madrugada.

Segundo os dados meteorológicos, as condições de instabilidade devem se concentrar entre o período da tarde e da noite, enquanto as manhãs devem apresentar tempo sem registro de chuva. A possibilidade de precipitação pode ocorrer de forma isolada, dependendo das condições atmosféricas.