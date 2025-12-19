19 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Atenção: forte calor atingirá Piracicaba na próxima semana; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Para o início da próxima semana, a previsão indica mudança no padrão do tempo
A previsão do tempo para Piracicaba aponta a ocorrência de pancadas de chuva durante a tarde e a noite ao longo deste fim de semana. As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 31 °C, enquanto as mínimas podem chegar a 19 °C, principalmente durante a madrugada.

Segundo os dados meteorológicos, as condições de instabilidade devem se concentrar entre o período da tarde e da noite, enquanto as manhãs devem apresentar tempo sem registro de chuva. A possibilidade de precipitação pode ocorrer de forma isolada, dependendo das condições atmosféricas.

Para o início da próxima semana, a previsão indica mudança no padrão do tempo. O cenário passa a ser de tempo seco, sem previsão de chuva em Piracicaba e região. As temperaturas devem apresentar elevação, com máximas previstas de até 34 °C e mínimas em torno de 22 °C.

Com a ausência de chuva e o aumento das temperaturas, a recomendação é para que a população acompanhe as atualizações dos órgãos meteorológicos, especialmente em relação às condições de calor e umidade nos próximos dias.

