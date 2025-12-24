Com os preços dos alimentos em alta constante, equilibrar o orçamento doméstico virou um desafio diário para milhões de brasileiros. Em março de 2025, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou inflação de 0,56%, puxada principalmente pelo grupo Alimentação e Bebidas, que avançou 1,17% e respondeu por quase metade do índice no mês. O impacto é direto no bolso, especialmente no fim do ano, quando despesas extras se acumulam e o planejamento costuma ficar em segundo plano.

Diante desse cenário, pequenas mudanças de hábito podem fazer diferença significativa no fechamento das contas. Comparar preços, reduzir desperdícios e usar recursos tecnológicos a favor do consumidor estão entre as estratégias mais eficazes para conter gastos recorrentes no supermercado.