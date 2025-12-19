A recente decisão do Banco Central de recolher cédulas antigas do Real trouxe à tona um questionamento que vem ganhando força no Brasil e no mundo: o dinheiro físico está caminhando para o fim? Embora a medida envolva apenas notas da primeira família do Real, o movimento ocorre em um contexto de acelerada digitalização financeira. Pagamentos por aplicativo, transferências instantâneas e serviços bancários totalmente online estão substituindo, pouco a pouco, o uso do dinheiro em espécie no dia a dia da população.

Do bolso para a tela

Nos últimos anos, o PIX se consolidou como um dos principais meios de pagamento do país, oferecendo rapidez, praticidade e custo zero para o usuário. Paralelamente, bancos digitais reduziram a dependência de agências físicas e ampliaram o acesso a serviços financeiros via celular.