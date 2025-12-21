No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece neste domingo (21), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Encantos de Natal
A programação Encantos de Natal, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, segue neste domingo (21/12) com atrações gratuitas no Engenho Central, reunindo música e espetáculo para toda a família. A partir das 19h, o público poderá conferir a apresentação da GMP Brass Band, com um repertório animado que dialoga com o clima festivo do Natal.
Na sequência, às 20h30, o palco recebe o Musical Casa de Noel Show – 25 Anos de Magia, trazendo canções natalinas e uma apresentação cênica voltada especialmente ao público familiar. Os shows acontecem no palco próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, com entrada gratuita, integrando a programação especial que celebra o Natal em Piracicaba.
Concerto Natalino OEP
A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) encerra a temporada 2025 com um Concerto de Natal gratuito neste domingo (21), às 18h, na Estação da Paulista. A apresentação é aberta ao público, sem necessidade de retirada de ingressos, e conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
Sob regência do maestro Ivan Bueno, o concerto terá cerca de 80 minutos e reúne obras clássicas e músicas natalinas, como Vozes da Primavera, de Johann Strauss II, Valsa das Flores, de Tchaikovsky, e Danzón nº 2, de Arturo Márquez. O programa inclui ainda um medley de canções de Natal e participação especial da cantora Raíssa Amaral, marcando o encerramento de um ano celebrado pela orquestra como de crescimento artístico e institucional.
Divulgação do elenco da Paixão de Cristo
A Associação Cultural e Teatral Guarantã divulga neste domingo (21), às 10h, o elenco da 36ª Paixão de Cristo de Piracicaba, encerrando um processo formativo que contou com quatro semanas de oficinas teatrais abertas à comunidade. As atividades envolveram expressão corporal, interpretação e construção de personagens, com foco tanto na seleção do elenco quanto na formação artística dos participantes.
Com o anúncio oficial, os atores e atrizes selecionados passam a integrar a montagem do espetáculo, reconhecido por mobilizar artistas locais e envolver a comunidade em uma grande produção a céu aberto. Sob a direção de Carla Sapuppo, os ensaios para a edição 2026 começam no dia 12 de janeiro, marcando a fase final de preparação para o espetáculo.
Natal é Aqui - São Pedro
A programação O Natal é Aqui, promovida pela Prefeitura de São Pedro, segue com atrações gratuitas e destaque neste domingo (21), quando acontece a Parada de Natal com a Kidi +, a partir das 20h, na Praça Gustavo Teixeira. O evento promete encantar moradores e visitantes com um cortejo repleto de cores, música e personagens natalinos, reforçando o clima festivo na cidade.
A parada integra o calendário natalino que valoriza a participação de artistas e grupos locais, além de incentivar a convivência familiar e movimentar o comércio da Estância Turística. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de São Pedro, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio da ACISP e do Conselho Municipal de Turismo.