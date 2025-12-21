A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) encerra a temporada 2025 com um Concerto de Natal gratuito neste domingo (21), às 18h, na Estação da Paulista. A apresentação é aberta ao público, sem necessidade de retirada de ingressos, e conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Sob regência do maestro Ivan Bueno, o concerto terá cerca de 80 minutos e reúne obras clássicas e músicas natalinas, como Vozes da Primavera, de Johann Strauss II, Valsa das Flores, de Tchaikovsky, e Danzón nº 2, de Arturo Márquez. O programa inclui ainda um medley de canções de Natal e participação especial da cantora Raíssa Amaral, marcando o encerramento de um ano celebrado pela orquestra como de crescimento artístico e institucional.

Divulgação do elenco da Paixão de Cristo