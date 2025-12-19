A Società Italiana de Piracicaba encerra sua programação especial de fim de ano com a tradicional Cantata de Natal, marcada para a próxima segunda-feira (22), às 18h, na área externa da entidade, localizada na rua Dom Pedro II, 781. O evento gratuito promete reunir famílias em uma noite de emoção, música e celebração da tradição natalina, tendo como cenário um dos prédios históricos mais simbólicos da imigração italiana no município.
O espetáculo será realizado nos jardins e na varanda da instituição, que preserva traços arquitetônicos do final do século 19, criando uma atmosfera especial para a apresentação promovida pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi). A cantata contará com piano, coro de vozes, participação especial da Banda da Associação Atlética Educando para o Esporte e da Banda Musical de Saltinho, além da presença do Papai Noel, reforçando o clima festivo e familiar.
Mais do que uma celebração natalina, o evento destaca a relevância cultural da Società Italiana para Piracicaba. O Teatro Italiano, que integra a sede da entidade, comemorou neste ano 120 anos de história e é o único teatro italiano do gênero no Estado de São Paulo. A cantata também simboliza um estímulo para que 2026 seja um ano marcante, com o avanço do projeto de restauração do espaço.
Ao longo de 2025, foram realizados os preparativos técnicos para o restauro, com a elaboração do Projeto Técnico Arquitetônico, viabilizado por meio do Governo do Estado de São Paulo, via ProAC, e com apoio de empresas piracicabanas como Bom Peixe, Cofaco, Comgás, Drogal, Marrucci, Requiph, Unafe e Maurano.
As comemorações pelos 120 anos do Teatro Italiano incluíram diversas atividades culturais ao longo do ano. Entre elas, a Corrida e Caminhada “120 Anos do Teatro Italiano”, que mobilizou mais de 300 pessoas no bairro Monte Alegre, local onde teve início a história da italianidade em Piracicaba. O evento foi marcado por um domingo festivo e abençoado pelo padre Douglas Verdi, da Capela do bairro.
Para o presidente da Società Italiana, Juliano Meneghel Dorizotto, a entidade sempre desempenhou um papel cultural relevante para o município e busca manter sua sede integrada à agenda de eventos importantes da cidade. Segundo ele, 2025 foi um ano especial para a instituição, tanto pela intensa programação cultural quanto pelos avanços no projeto de restauro.
“O clima natalino alimenta o coração da italianidade com sentimentos de fé e esperança de que avançaremos ainda mais em 2026 e que o restauro será mais uma fase bem-sucedida. Assim, poderemos dar sequência ao trabalho de manter a Società como um centro de referência para as manifestações culturais ítalo-piracicabanas, preservando o passado e projetando o futuro, sempre em parceria com nossa pátria mãe, a Itália”, afirma.
SERVIÇO
Cantata de Natal - Società Italiana de Piracicaba. Segunda-feira (22), às 18h, na área externa da entidade (Rua Dom Pedro II, 781 - Centro). Evento gratuito.