Sob a regência do maestro Ivan Bueno, o concerto terá duração aproximada de 80 minutos e traz um repertório pensado para encantar públicos de todas as idades, reunindo grandes obras da música de concerto e clássicos natalinos. Entre os destaques estão Vozes da Primavera, de Johann Strauss II, Valsa das Flores, de Tchaikovsky, e o vibrante Danzón nº 2, de Arturo Márquez.

A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) encerra a temporada 2025 com um Concerto de Natal gratuito neste domingo (21), às 18h, na Estação da Paulista. A apresentação é aberta ao público, sem necessidade de retirada de ingressos, e conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O momento mais aguardado da noite será o medley de músicas natalinas, com obras como Um Festival de Natal, Jesus, Alegria dos Homens, Noite de Paz e Ó Noite Santa. O concerto também contará com a participação especial da cantora piracicabana Raíssa Amaral, que se junta à orquestra em algumas das peças do programa.

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, o maestro Ivan Bueno fez um balanço positivo do ano e destacou os avanços conquistados pela OEP em 2025. “Foram muitos desafios, mas também muitas boas conquistas. Fizemos sete concertos com casa lotada, comemoramos nossos 10 anos de atividades aqui na cidade e aprovamos projetos e emendas parlamentares que vieram somar nas aquisições de equipamentos e na viabilidade para a realização dos concertos”, afirmou.

Segundo o maestro, a temporada foi marcada por crescimento artístico e institucional. “Foi um lindo ano de evolução, conquistas e ricas experiências. Temos muito mais para agradecer do que lamentar”, disse. Ivan Bueno também adiantou que 2026 deve trazer novos desafios e oportunidades para a orquestra. “Queremos avançar ainda mais, com novos projetos, novos repertórios e elevar a orquestra para um novo patamar de qualidade. Também estão previstas viagens para outras cidades e a ampliação das atividades musicais para além dos ensaios. Que venha 2026, estamos esperançosos para que seja extraordinário”, completou.