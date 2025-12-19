A morte mais recente ocorreu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A vítima, um homem de 62 anos, morreu após ser internada no Hospital de Urgência do município no início de dezembro. Ele passou mal em casa, foi socorrido pelo Samu e não resistiu às complicações.

O Estado de São Paulo confirmou, nesta quarta-feira (17) a 11ª morte causada por intoxicação por metanol, substância altamente tóxica encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas. As informações constam no balanço mais recente divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), que também contabiliza 51 casos confirmados da contaminação em território paulista.

Apesar do grande número de notificações, a maioria dos casos foi descartada. Em São Bernardo, por exemplo, 147 suspeitas foram registradas, mas apenas 13 foram confirmadas, resultando em três mortes — algumas envolvendo moradores de outras cidades. A prefeitura informou que não há exames pendentes de confirmação no momento.

Segundo a SES, os óbitos confirmados atingem diferentes regiões do Estado, incluindo a capital, a Grande São Paulo e o interior. As vítimas fatais incluem homens e mulheres entre 23 e 62 anos, evidenciando que o risco atinge diferentes faixas etárias.

Além das mortes já confirmadas, quatro óbitos seguem em investigação, registrados nos municípios de Guariba, São José dos Campos e Cajamar. Até agora, 555 suspeitas de intoxicação por metanol foram descartadas após análises clínicas e laboratoriais.