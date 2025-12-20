No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece neste sábado (20), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Encantos de Natal
A programação Encantos de Natal, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, continua neste sábado (20) com apresentações gratuitas no Engenho Central. A partir das 19h, o público confere o espetáculo RisoShow – MB Circo, que traz intervenções circenses voltadas a todas as idades, combinando humor e interação.
Na sequência, às 20h30, o palco recebe o show Vozes Natalinas, com a cantora Patrícia Ribeiro, em uma apresentação musical com repertório temático de Natal. As atrações acontecem no palco próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, com entrada gratuita, integrando a programação natalina que celebra o período com música, arte e convivência em um dos principais espaços culturais da cidade.
Rota Cervejeira
A Rota Cervejeira de Piracicaba realiza sua edição especial de Natal neste sábado (20), com um passeio que visita as cervejarias HZB, Sexto Sentido e Cevada Pura. A saída acontece às 10h, diretamente da Cervejaria HZB, no bairro Alto, que também será o ponto de retorno, previsto para as 13h. A proposta é celebrar o fim de ano com uma experiência que une turismo, cultura cervejeira e confraternização.
Durante o tour, os participantes acompanham visitas guiadas, conhecem os processos de produção, conversam com mestres cervejeiros e participam de degustações especiais. O passeio tem duração de três horas e os ingressos custam R$ 130 por pessoa, com vendas e informações pelo Instagram @rota.cervejeira.piracicaba. A iniciativa conta com apoio da CPLCerva, do Simespi e da Secretaria de Turismo de Piracicaba.
Natal é Aqui - São Pedro
A programação “O Natal é Aqui”, realizada pela Prefeitura de São Pedro, continua no sábado (20) com atrações gratuitas voltadas a toda a família. A partir das 20h, a Escadaria da Igreja Matriz recebe a apresentação do Coral Municipal “Dorothea Bená Ghirotti”, seguida do espetáculo teatral “O verdadeiro Espírito de Natal”, do Teatro Vaidoso.
A ação integra o calendário natalino do município e tem como proposta valorizar os artistas locais, além de promover momentos de convivência, emoção e celebração do Natal em espaços públicos. O evento conta com apoio da Associação Comercial e Industrial de São Pedro (ACISP) e do Conselho Municipal de Turismo.
Evento Sertanejo - Limeira
O Limeira Shopping recebe neste sábado (20) o show gratuito “Coração Sertanejo – Tributo aos Amigos: O Show”, reunindo seis vozes locais do sertanejo no espaço Limeira Fest. A apresentação começa às 20h e promete resgatar grandes sucessos do gênero, inspirados no especial Amigos, da TV Globo, com músicas de duplas como Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano, além de hits atuais.
Sobem ao palco as duplas Eduardo & Rafael, Márcio & Douglas, além dos cantores Felipe Campos e Luiz Fernando, em uma noite de celebração do sertanejo raiz e universitário. Os portões abrem às 17h, com animação do DJ Space Ghost (Juninho). O evento acontece em um espaço estruturado para grandes apresentações, com entrada gratuita e capacidade para até mil pessoas.