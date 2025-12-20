A Rota Cervejeira de Piracicaba realiza sua edição especial de Natal neste sábado (20), com um passeio que visita as cervejarias HZB, Sexto Sentido e Cevada Pura. A saída acontece às 10h, diretamente da Cervejaria HZB, no bairro Alto, que também será o ponto de retorno, previsto para as 13h. A proposta é celebrar o fim de ano com uma experiência que une turismo, cultura cervejeira e confraternização.

Durante o tour, os participantes acompanham visitas guiadas, conhecem os processos de produção, conversam com mestres cervejeiros e participam de degustações especiais. O passeio tem duração de três horas e os ingressos custam R$ 130 por pessoa, com vendas e informações pelo Instagram @rota.cervejeira.piracicaba. A iniciativa conta com apoio da CPLCerva, do Simespi e da Secretaria de Turismo de Piracicaba.

Natal é Aqui - São Pedro