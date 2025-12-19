Declarações da cigana Sulamita voltaram a circular nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que ela comenta, a partir de uma leitura de tarot, o futuro de pessoas presas pelos atos de 8 de janeiro. Segundo a cartomante, as cartas apontam mudanças lentas e condicionadas a articulações políticas que só ganhariam força a partir de 2026.

De acordo com a interpretação apresentada, não haveria liberação imediata. O cenário traçado indica revisão de penas e progressão de regime como etapas iniciais, antes de qualquer retorno definitivo para casa. Sulamita também minimiza o impacto de propostas legislativas recentes, afirmando que elas não representariam liberdade plena.