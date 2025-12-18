A Prefeitura de Piracicaba realizou nesta quinta-feira (18) uma vistoria técnica com tomografia na Sapucaia, árvore localizada na rua Moraes Barros, esquina com a avenida Independência. O procedimento foi executado por técnicos da empresa Engemaia, terceirizada da Pasta, com o objetivo de avaliar a saúde da espécie e identificar a necessidade de intervenções, como poda preventiva.

A análise teve aval do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac), uma vez que a Sapucaia é tombada como patrimônio da cidade e reconhecida como árvore-símbolo do município (leia abaixo). O exame por tomografia permite a avaliação da estrutura interna do tronco, contribuindo para um diagnóstico mais preciso das condições da árvore e para a definição das medidas técnicas adequadas à sua preservação.

A Sapucaia é um exemplar centenário, com aproximadamente 12 metros de altura, e passa periodicamente por avaliações técnicas com o objetivo de manter sua saúde e sua imponência. A última tomografia havia sido realizada em 2023, seguindo o protocolo de monitoramento contínuo aplicado a árvores de grande porte e relevância histórica.