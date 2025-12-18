A Prefeitura de Piracicaba realizou nesta quinta-feira (18) uma vistoria técnica com tomografia na Sapucaia, árvore localizada na rua Moraes Barros, esquina com a avenida Independência. O procedimento foi executado por técnicos da empresa Engemaia, terceirizada da Pasta, com o objetivo de avaliar a saúde da espécie e identificar a necessidade de intervenções, como poda preventiva.
A análise teve aval do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac), uma vez que a Sapucaia é tombada como patrimônio da cidade e reconhecida como árvore-símbolo do município (leia abaixo). O exame por tomografia permite a avaliação da estrutura interna do tronco, contribuindo para um diagnóstico mais preciso das condições da árvore e para a definição das medidas técnicas adequadas à sua preservação.
A Sapucaia é um exemplar centenário, com aproximadamente 12 metros de altura, e passa periodicamente por avaliações técnicas com o objetivo de manter sua saúde e sua imponência. A última tomografia havia sido realizada em 2023, seguindo o protocolo de monitoramento contínuo aplicado a árvores de grande porte e relevância histórica.
Segundo Rogério de Oliveira, engenheiro florestal e técnico da Engemaia, a Sapucaia apresenta boas condições de saúde em sua estrutura principal. “A tomografia realizada na base do colo e no tronco indica que a madeira está saudável, com resultado muito semelhante ao exame feito há dois anos. Não foram identificadas alterações significativas nessa região”, explicou.
Ele acrescentou que a próxima etapa será a realização de penetrografia nos galhos, nas áreas de junção. “Esse procedimento será executado para avaliar de forma mais detalhada a condição dos galhos. Mas, até o momento, os resultados mostram que o tronco e a base da árvore estão saudáveis”, completou.
A penetrografia em árvores é uma técnica de diagnóstico não destrutiva que usa um aparelho com uma agulha fina para medir a resistência da madeira, revelando a qualidade interna, cavidades, podridão e integridade estrutural da árvore, ajudando a avaliar riscos de queda e a saúde do vegetal de forma precisa, complementando a tomografia.
A vistoria integra o acompanhamento iniciado após a identificação de uma rachadura em um dos galhos da árvore. O secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio, e o presidente do Codepac, o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Alvaro Saviani, estiveram no local com especialistas em manejo arbóreo e representantes do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) para avaliação técnica da espécie.
De acordo com análises preliminares, é possível que a árvore tenha sido acometida por um fungo na região de cisalhamento, o que provocou o enfraquecimento de um de seus galhos. Com a ação do vento, o galho sofreu torção e acabou se rompendo, tornando necessária sua retirada para evitar riscos à população.
Como medida preventiva, a área foi interditada e a empresa responsável acionada para executar a retirada do galho comprometido. Após a remoção, será realizado tratamento com fungicida no local afetado.
Por se tratar de um bem tombado, todas as intervenções contam com autorização formal do Codepac e seguem critérios técnicos e legais rigorosos. A Prefeitura de Piracicaba reforça que as ações visam garantir a segurança da população e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio ambiental e histórico representado pela Sapucaia.
“Trata-se de um patrimônio ambiental e histórico da cidade, e todas as decisões precisam ser tomadas com base em critérios técnicos, priorizando a segurança da população e a preservação da árvore”, reforçou Celêncio.
PATRIMÔNIO – A Sapucaia, que completou seu centenário em 2018, é árvore-símbolo de Piracicaba e foi tombada como Patrimônio Histórico e Cultural em 12 de novembro de 2004, por meio do Decreto nº 10.935. Em 2009 foi tornada imune ao corte pelo decreto 13.354.
Foi plantada em 1918, como forma de celebração pelo fim da Primeira Guerra Mundial, por Antonio Caprânico; ele próprio trouxe de sua fazenda várias mudas de sapucaia e veio plantando pelo caminho, até chegar a Piracicaba. De todas, só a da avenida Independência com a rua Moraes Barros, local onde havia um bosque, acima da casa da família, resistiu. O bosque, depois, deu lugar ao Estádio Barão da Serra Negra.