19 de dezembro de 2025
ESTRAGOU O NATAL

Motorista bêbado com carro furtado é preso em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar
O veículo Hyundai Tucson foi apreendido pela Polícia Militar
O veículo Hyundai Tucson foi apreendido pela Polícia Militar

  Uma abordagem de rotina terminou em prisão na madrugada desta sexta-feira (18) em Piracicaba. A Polícia Militar prendeu um motorista que dirigia embriagado e ainda estava com um carro furtado pelas ruas da cidade.

Os policiais faziam patrulhamento preventivo quando notaram o veículo andando de forma estranha, “ziguezagueando” pela rua César Ladeira, no bairro Pauliceia. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem imediata.

Durante a checagem, os PMs perceberam irregularidades nos dados do automóvel e sinais de possível adulteração. Após consulta e diligências, veio a confirmação: o carro havia sido furtado no próprio município no ano de 2023.

O motorista foi levado ao plantão policial, onde exame médico confirmou o estado de embriaguez. Diante das provas, a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por receptação e embriaguez ao volante.

O veículo foi apreendido e o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.

