19 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
QUASE UM FOGUETE

VÍDEO: Carro elétrico bate recorde mundial e chega a 496 km/h

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O resultado supera o recorde anterior de 490,48 km/h, registrado pelo Bugatti Chiron em 2019
O resultado supera o recorde anterior de 490,48 km/h, registrado pelo Bugatti Chiron em 2019

O BYD Yangwang U9 atingiu a marca de 496 km/h e estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade entre carros de produção. O resultado supera o recorde anterior de 490,48 km/h, registrado pelo Bugatti Chiron Super Sport 300+ em 2019.

Saiba Mais:

Antes da nova marca, o modelo da fabricante chinesa já havia alcançado 472,41 km/h, tornando-se o carro elétrico mais rápido registrado até então. Com o novo resultado, o Yangwang U9 ultrapassa também veículos movidos a combustão.

O recorde foi obtido na pista de testes de Papenburg, na Alemanha. O veículo utilizado foi a versão Track Edition, conduzida pelo piloto Marc Basseng durante a tentativa de velocidade.

O Yangwang U9 é um modelo totalmente elétrico e faz parte da linha de veículos de alto desempenho da BYD. A marca informou que os dados foram registrados durante testes controlados realizados no local.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários