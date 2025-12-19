O BYD Yangwang U9 atingiu a marca de 496 km/h e estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade entre carros de produção. O resultado supera o recorde anterior de 490,48 km/h, registrado pelo Bugatti Chiron Super Sport 300+ em 2019.
Antes da nova marca, o modelo da fabricante chinesa já havia alcançado 472,41 km/h, tornando-se o carro elétrico mais rápido registrado até então. Com o novo resultado, o Yangwang U9 ultrapassa também veículos movidos a combustão.
O recorde foi obtido na pista de testes de Papenburg, na Alemanha. O veículo utilizado foi a versão Track Edition, conduzida pelo piloto Marc Basseng durante a tentativa de velocidade.
O Yangwang U9 é um modelo totalmente elétrico e faz parte da linha de veículos de alto desempenho da BYD. A marca informou que os dados foram registrados durante testes controlados realizados no local.