De acordo com as informações, trabalhadores que transitavam pelo local acionaram a equipe após perceberem a presença do animal próximo à pista. A preocupação era de que o jacaré pudesse ser atropelado por veículos que circulam pela via ou provocar acidentes de trânsito.

O Pelotão Ambiental de Cordeirópolis foi acionado para realizar o resgate de um jacaré de médio porte na Estrada do Barro Preto, nas proximidades de empresas localizadas na região.

A equipe do Pelotão Ambiental se deslocou até o local e realizou o resgate seguindo os protocolos de segurança. O animal foi contido sem apresentar ferimentos e não houve registro de danos a pessoas ou veículos durante a ocorrência.

Após o resgate, o jacaré foi encaminhado e solto em uma área considerada adequada dentro do município, em uma represa, conforme orientação ambiental. A ação teve como objetivo preservar a integridade do animal e garantir a segurança da população.

Segundo registros anteriores, outros casos de aparições de jacarés já foram relatados em diferentes pontos de Cordeirópolis. As autoridades orientam que, ao avistar animais silvestres em áreas urbanas ou próximas a vias, a população deve acionar os órgãos responsáveis e evitar qualquer tipo de aproximação.