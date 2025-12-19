O projeto carrega um legado familiar construído a partir de valores sólidos de caridade e serviço ao próximo. Atualmente, quem acompanha de perto e dá continuidade a essa missão é Mariah Clara Simões Ghiraldeli, filha de Luciana Paula e neta da saudosa Cidoca, lembrada como referência de generosidade e cuidado com o outro.

Esta quinta-feira (18), foi marcada por emoção, fé e solidariedade com a entrega da 14ª edição da campanha “Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos”, iniciativa criada pela comunicadora Luciana Paula que, há 14 anos, transforma doações em gestos de amor, acolhimento e esperança em Piracicaba.

De caráter totalmente voluntário e sem qualquer vínculo político, a campanha é realizada com oração, doação de tempo e serviço desinteressado. O objetivo é simples e profundo: levar carinho, presença e esperança a quem mais precisa, especialmente em momentos de fragilidade.

Nesta edição, a ação esteve presente nas pediatrias da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba e do Hospital dos Fornecedores de Cana (SUS). O projeto também participou da Festa da Família no CC Inter do Jardim Itapuã, onde contribuiu com a doação de 100 brinquedos.

Embora muitas dessas ações tenham sido realizadas de forma discreta ao longo dos anos, a decisão de divulgar a campanha agora tem um propósito claro: inspirar mais pessoas a se envolverem, fortalecendo uma iniciativa conduzida com transparência, seriedade e amor.