Wandemar Rui dos Santos ainda trabalhava limpando estábulos quando tentou a sorte montando em touros e cavalos. Foi, porém, o sonho de se tornar um locutor de arena que transformou a sua vida. Após sofrer um grave acidente durante um rodeio, Asa Branca (Felipe Simas) revolucionou o espetáculo da montaria no Brasil de uma outra maneira. Só que ele deixou a fama subir à cabeça e, abusando de álcool, drogas, noitadas e falta de compromisso, descobriu ser portador de HIV. Depois de reencontrar seu amor de infância Sandra, aos poucos o jovem se recupera

SEGUEM EM CARTAZ

