Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
AVATAR: FOGO E CINZAS
Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder, liderada pelo implacável Varang (Oona Chaplin). O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta. Diante de novos esforços humanos de colonização e do recente inimigo, a família de Jake deve lutar por sua sobrevivência e pelo futuro de Pandora, caso queiram as suas vidas normais novamente.
ASA BRANCA – A VOZ DA ARENA
Wandemar Rui dos Santos ainda trabalhava limpando estábulos quando tentou a sorte montando em touros e cavalos. Foi, porém, o sonho de se tornar um locutor de arena que transformou a sua vida. Após sofrer um grave acidente durante um rodeio, Asa Branca (Felipe Simas) revolucionou o espetáculo da montaria no Brasil de uma outra maneira. Só que ele deixou a fama subir à cabeça e, abusando de álcool, drogas, noitadas e falta de compromisso, descobriu ser portador de HIV. Depois de reencontrar seu amor de infância Sandra, aos poucos o jovem se recupera
SEGUEM EM CARTAZ
Zootopia 2; Five Nights At Freddy's 2; Perfeitos Desconhecidos; Natal Sangrento; D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion; Mãe Fora da Caixa; Wicked: Parte II; Truque de Mestre 3 – O 3º Ato; Traição Entre Amigas; Jesus – A Luz do Mundo; Eu e Meu Avô Nihonjin.
FILMES EM PRÉ-ESTREIA
Runseokjin_Ep.Tour The Movie (estreia em 27/12); A Empregada (estreia em 01/01); Bob Esponja: Em Busca Da Calça Quadrada (estreia em 01/01).