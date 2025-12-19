No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta sexta-feira (19), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Sabores na Rua
A Prefeitura de Piracicaba realiza, nesta sexta-feira (19), das 10h às 15h, mais uma edição do Sabores na Rua, com food trucks e música ao vivo, na rampa do Centro Cívico. O evento é gratuito, aberto ao público e integra a programação “Dezembro com notas e sabores: celebrando o Natal e o Novo Ano”, promovida pelo município para marcar as festividades de fim de ano.
A partir das 11h30, o público poderá acompanhar a apresentação da cantora Patricia Ribeiro com a Banda Vozes Natalinas. Ao todo, 11 food trucks participam do evento, oferecendo opções variadas de comidas e bebidas, como lanches, espetinhos, comidas típicas, doces e sobremesas, valorizando o empreendedor local e criando um espaço de convivência para a população.
Encantos de Natal
A programação Encantos de Natal, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, segue com apresentações gratuitas no Engenho Central e, nesta sexta-feira (19), oferece duas atrações ao público. A partir das 19h, acontece a Cantata de Natal – Estrelas, Sinos e Canções, reunindo músicas típicas do período natalino em um espetáculo voltado a toda a família.
Na sequência, às 20h30, o palco recebe o Palhaço Sossego, com uma apresentação marcada por humor e interação com o público. As atividades acontecem no palco próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, dentro do Engenho Central, com entrada gratuita. Além dos shows, o espaço conta com decoração e iluminação natalina, com luzes acesas diariamente a partir das 18h.
Evento na Biblioteca Municipal
A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe nesta sexta-feira (19), às 15h, o evento “Arte Warli: caminhos para o autoconhecimento”, que propõe uma experiência cultural e reflexiva integrando artes visuais, espiritualidade, meditação e dança clássica indiana. A atividade é gratuita, aberta ao público e conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.
A programação inclui a apresentação da artista indiana Kuhu Shukla, que aborda a tradição da Arte Warli, além de um momento de meditação conduzido por Fernanda Almeida. O encerramento fica por conta da dança clássica indiana Odissi, apresentada por Adriana Zamarim, oferecendo ao público um contato sensível com diferentes expressões culturais voltadas ao autoconhecimento.
Mostra de Presépios - Águas de São Pedro
A partir desta sexta-feira (19), Águas de São Pedro recebe a 5ª Mostra Boa Nova – Presépios em Foco, que segue até 6 de janeiro de 2026. A exposição celebra a tradição natalina por meio da arte e da cultura popular e tem abertura oficial marcada para 19h, na Câmara de Vereadores do município.
Após a abertura, a visitação poderá ser feita diariamente, das 15h às 21h, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar diferentes interpretações do presépio, símbolo marcante do Natal. O evento é promovido pelo Grupo Presépios em Foco, com apoio da Câmara Municipal e da Prefeitura de Águas de São Pedro, além de incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).