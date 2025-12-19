No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta sexta-feira (19), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

A Prefeitura de Piracicaba realiza, nesta sexta-feira (19), das 10h às 15h, mais uma edição do Sabores na Rua, com food trucks e música ao vivo, na rampa do Centro Cívico. O evento é gratuito, aberto ao público e integra a programação “Dezembro com notas e sabores: celebrando o Natal e o Novo Ano”, promovida pelo município para marcar as festividades de fim de ano.

A partir das 11h30, o público poderá acompanhar a apresentação da cantora Patricia Ribeiro com a Banda Vozes Natalinas. Ao todo, 11 food trucks participam do evento, oferecendo opções variadas de comidas e bebidas, como lanches, espetinhos, comidas típicas, doces e sobremesas, valorizando o empreendedor local e criando um espaço de convivência para a população.

Encantos de Natal