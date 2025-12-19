A permanência prolongada diante de telas, como celulares, tablets e televisores, pode reduzir o tempo dedicado a essas atividades. Com isso, tarefas do dia a dia passam a exigir maior esforço. Pesquisas apontam que a exposição frequente a dispositivos digitais pode interferir no desenvolvimento motor e cognitivo.

O desenvolvimento das habilidades motoras em crianças está relacionado a estímulos físicos, brincadeiras e atividades do cotidiano. Ações como correr, pular, segurar objetos e manter o equilíbrio fazem parte do processo de amadurecimento neurológico e muscular.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) orientam que crianças de até dois anos não sejam expostas a telas, período em que ocorre a formação de diversas habilidades motoras e cognitivas.

Identificação de dificuldades motoras

As habilidades motoras são classificadas em finas e grossas. As finas envolvem movimentos como desenhar, recortar e manusear objetos pequenos. As grossas estão relacionadas a ações como correr, pular, subir escadas e manter o equilíbrio. A recorrência de dificuldades nessas atividades pode indicar a necessidade de estímulos adicionais.

Segundo a pediatra Ana Carolina Viegas, de São Paulo, sinais de dificuldade motora podem aparecer de forma gradual no cotidiano, o que exige atenção de pais e cuidadores. Quando essas dificuldades passam a interferir nas atividades diárias, a orientação é buscar avaliação médica.