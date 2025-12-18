As atrações acontecem no palco montado próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra e integram uma programação pensada para encantar crianças, jovens, adultos e idosos. A iniciativa é realizada pelas Secretarias Municipais de Turismo e de Cultura, com apoio da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba).

A magia do Natal continua tomando conta do Engenho Central neste fim de semana e início da próxima semana com a programação gratuita Encantos de Natal, promovida pela Prefeitura de Piracicaba. De sexta-feira (19) a terça-feira (23), o público poderá aproveitar duas apresentações por noite, sempre a partir das 19h, reunindo música, cantata, intervenções circenses e espetáculos voltados a todas as idades.

A abertura desta sexta-feira (19) fica por conta da Cantata de Natal – Estrelas, Sinos e Canções, às 19h, seguida pelo espetáculo do Palhaço Sossego, às 20h30. No sábado (20), o clima de diversão começa com o RisoShow – MB Circo, às 19h, e segue com o show Vozes Natalinas, com Patrícia Ribeiro, às 20h30.

No domingo (21), a trilha sonora da noite será comandada pela GMP Brass Band, às 19h, e pelo Musical Casa de Noel Show – 25 Anos de Magia, às 20h30. Já na segunda-feira (22), o público confere o Jazz Natalino da Máfia do Jazz, às 19h, e o retorno de Patrícia Ribeiro com Vozes Natalinas, às 20h30. O encerramento da programação acontece na terça-feira (23), com Banda Fina Sintonia, às 19h, e novamente o Musical Casa de Noel Show – 25 Anos de Magia, às 20h30.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a diversidade das atrações é um dos pontos altos da programação. “Nossa programação contempla os mais variados públicos, porque planejamos atrações que abrangem música, circo e teatro. Ficamos muito felizes com a presença de cerca de 8 mil pessoas no primeiro fim de semana e esperamos que os próximos dias proporcionem experiências inesquecíveis para moradores e turistas”, destacou.