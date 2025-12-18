A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu, nesta semana, um alerta internacional após identificar um crescimento acima do esperado nos casos de uma nova variante do vírus da gripe em países da Europa e da Ásia. O agente em questão ficou conhecido como gripe K, um subclado do influenza A (H3N2) que passou por uma alteração genética recente.

De acordo com relatórios da entidade, a circulação do vírus está mais intensa do que o habitual para o período em algumas regiões do hemisfério norte, o que chamou a atenção das autoridades sanitárias. Apesar do aumento de registros, especialistas ressaltam que não se trata de uma situação fora do controle, mas de um fenômeno comum na evolução dos vírus influenza.

O que é a gripe K e por que ela preocupa?