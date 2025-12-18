18 de dezembro de 2025
Novo modelo da CNH entra em vigor em SP; VEJA o passo a passo

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 3 min
Reprodução

O processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo entrou em uma nova fase. O Detran-SP já disponibilizou o novo modelo de habilitação, que aposta na digitalização, na redução de exigências e na diminuição significativa dos custos para quem deseja dirigir legalmente.

A principal mudança está na forma de aprendizado: o curso teórico deixou de ser obrigatório em autoescolas e passou a ser oferecido gratuitamente e on-line, por meio do aplicativo CNH do Brasil. Além disso, o processo não tem mais prazo máximo para ser concluído, dando mais liberdade ao candidato.

Segundo o Detran-SP, o novo formato substitui um sistema considerado longo e caro por uma proposta mais flexível e acessível, alinhada ao uso de plataformas digitais e à autonomia do futuro condutor.

Menos aulas, mais autonomia

Entre as alterações mais impactantes está a redução drástica da carga mínima de aulas práticas. Antes fixada em 20 horas, agora o candidato precisa cumprir apenas duas horas mínimas, seja em autoescola ou com um instrutor autônomo credenciado.

Também passa a ser permitido o uso de veículo particular durante o aprendizado, desde que acompanhado por profissional autorizado. Aulas teóricas presenciais deixam de ser exigidas, e o conteúdo pode ser estudado diretamente pelo celular, sem custo.

Apesar das flexibilizações, etapas como exame médico, avaliação psicológica, prova teórica e exame prático continuam obrigatórias e presenciais.

Economia pode chegar a 80%

De acordo com o Detran-SP, após o período de ajustes do programa, o novo modelo pode reduzir em até 80% o custo total da CNH. Os valores finais ainda variam conforme o município e os serviços contratados, especialmente nas aulas práticas.

Outro ponto relevante é que não haverá cobrança adicional para refazer a prova em caso de reprovação inicial, embora a gratuidade do segundo teste ainda esteja em análise pelo órgão estadual.

O Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) estabeleceu um prazo de até 180 dias para que o sistema esteja completamente regularizado e operando em sua versão definitiva em todo o estado.

Passo a passo para tirar a CNH no novo modelo

O processo começa de forma totalmente digital e pode ser iniciado pelo celular. Veja como funciona:

  • Instalação do app: baixe o aplicativo CNH do Brasil (Android ou iOS) e acesse com conta gov.br nível prata ou ouro;
  • Solicitação da habilitação: no menu “Condutor”, escolha a opção de primeira habilitação e confirme seus dados;
  • Definição da categoria: selecione moto (A) ou carro (B) e indique São Paulo como estado;
  • Curso teórico digital: acesse o conteúdo educacional gratuito diretamente no aplicativo;
  • Cadastro no Detran-SP: gere o RENACH e realize o registro biométrico;
  • Avaliações obrigatórias: faça o exame médico e a avaliação psicológica com profissionais credenciados;
  • Validação do curso teórico: solicite a validação do certificado no sistema do Detran-SP;
  • Prova teórica: pague a taxa e agende o exame;
  • Licença para aprender: após a aprovação, emita a LADV pelo aplicativo;
  • Aulas práticas: realize no mínimo duas horas com autoescola ou instrutor credenciado;
  • Exame prático: com aulas validadas, pague a taxa e faça a prova;
  • Emissão da CNH: após aprovação, pague a taxa final e aguarde a liberação da CNH digital.

A versão eletrônica do documento fica disponível diretamente no aplicativo CNH do Brasil.

