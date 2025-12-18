O processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo entrou em uma nova fase. O Detran-SP já disponibilizou o novo modelo de habilitação, que aposta na digitalização, na redução de exigências e na diminuição significativa dos custos para quem deseja dirigir legalmente.

A principal mudança está na forma de aprendizado: o curso teórico deixou de ser obrigatório em autoescolas e passou a ser oferecido gratuitamente e on-line, por meio do aplicativo CNH do Brasil. Além disso, o processo não tem mais prazo máximo para ser concluído, dando mais liberdade ao candidato.