Moradores do bairro Nova Piracicaba relataram ao Jornal de Piracicaba que a iluminação da praça Prof. Eduardo Gerolamo João, conhecida como “Turcão”, segue apresentando falhas. De acordo com os moradores, a situação já se arrasta há vários meses, sem que medidas efetivas tenham sido adotadas.

Segundo os relatos, durante a noite, a ausência de iluminação adequada impede a circulação de pedestres pela praça. Eles informam que diversos pontos permanecem no escuro, o que tem levado os moradores a evitar o local após o entardecer.