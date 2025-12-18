Moradores do bairro Nova Piracicaba relataram ao Jornal de Piracicaba que a iluminação da praça Prof. Eduardo Gerolamo João, conhecida como “Turcão”, segue apresentando falhas. De acordo com os moradores, a situação já se arrasta há vários meses, sem que medidas efetivas tenham sido adotadas.
Saiba Mais:
- Farmácia de Alto Custo tem filas e falta de medicamentos; VEJA
- Com SAF e ídolo Luiz Fabiano, XV de Piracicaba sonha alto
Segundo os relatos, durante a noite, a ausência de iluminação adequada impede a circulação de pedestres pela praça. Eles informam que diversos pontos permanecem no escuro, o que tem levado os moradores a evitar o local após o entardecer.
Os moradores também afirmaram que já registraram pedidos de manutenção por meio do serviço 156, disponibilizado pela Prefeitura de Piracicaba, mas até o momento não receberam retorno nem previsão para a solução do problema. A falta de resposta tem gerado questionamentos sobre o acompanhamento das solicitações feitas.
A praça Prof. Eduardo Gerolamo João é um espaço utilizado pela população do bairro para caminhadas, lazer e atividades diárias. Com a iluminação comprometida, os moradores relatam que o uso do local tem sido reduzido no período noturno.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que há um problema técnico no local, por conta do acúmulo de água nas caixas de passagem, em decorrência das últimas chuvas. Dessa forma, a empresa terceirizada aguarda o melhor momento para conseguir fazer a manutenção necessária".