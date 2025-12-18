Moradores do bairro Vila Rezende, no entorno do Aquário Municipal de Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a permanência de árvores caídas nas proximidades da entrada do aquário e também ao longo do mirante. No total, 43 árvores foram derrubadas.
De acordo com os relatos, as árvores estão no local desde sexta-feira (12) e, até o momento, não foram recolhidas nem cortadas. A situação tem dificultado o acesso ao Aquário Municipal e comprometido a circulação de pedestres por áreas de uso comum do espaço.
Os moradores afirmam que os galhos e troncos espalhados bloqueiam parcialmente passagens utilizadas por visitantes, moradores da região e pessoas que utilizam o local para lazer e caminhadas. Alguns trechos do mirante, segundo eles, apresentam dificuldades de acesso devido à obstrução causada pelas árvores.
Ainda segundo os relatos encaminhados ao JP, a falta de intervenção tem gerado preocupação quanto à segurança de quem frequenta o espaço, especialmente em horários de maior movimento.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que, em razão do forte temporal que atingiu o município na sexta, 12/12, a cidade registrou grande volume de ocorrências, como queda de árvores, vias interditadas, residências e veículos atingidos e pontos ainda sem energia elétrica.
As equipes da Prefeitura, em parceria com a CPFL e Corpo de Bombeiros, atuam desde a sexta-feira, 12/12, após o temporal, agindo conforme critérios técnicos de prioridade, com foco inicial no restabelecimento de serviços essenciais, na liberação de avenidas e no atendimento às áreas com risco à população.
Os locais que não apresentam risco imediato estão inseridos no cronograma de atendimento e serão alcançados gradativamente.
Em relação ao Aquário Municipal, as equipes iniciaram hoje os trabalhos no local. Após a retirada das árvores, serão realizadas avaliações técnicas para identificação de possíveis danos e definição das medidas necessárias para a reabertura".