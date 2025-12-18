Moradores do bairro Vila Rezende, no entorno do Aquário Municipal de Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a permanência de árvores caídas nas proximidades da entrada do aquário e também ao longo do mirante. No total, 43 árvores foram derrubadas.

De acordo com os relatos, as árvores estão no local desde sexta-feira (12) e, até o momento, não foram recolhidas nem cortadas. A situação tem dificultado o acesso ao Aquário Municipal e comprometido a circulação de pedestres por áreas de uso comum do espaço.